Tuuli tutustui Yli-Antolan maatilaan ja Rollo-pässiin

Tuuli Helin löysi itselleen kaverin navetasta. Rollo-pässi oli mielissään, kun se sai huomiota ja rapsutteluja. Kuva: Jennika Vataja

Kolmevuotias Tuuli Helin vieraili lauantaina Yli-antolan maatilalla perheensä kanssa. Hän löysi heti navetasta kaverin itselleen. Rollo-pässi oli tyytyväinen saadessaan rapsutuksia ja yritti kovasti suukotella Tuulia.

– Pässi on kiva, kun se on niin pehmoinen. Kanat on kaikista kivoimpia. Tykkään eläimistä ja me käydään perheen kanssa paljon niitä katsomassa, Tuuli hehkutti.