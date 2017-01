Tuulilasimies johtaa nyt sähköyhtiötä

Rami Tähtinen johtaa nyt VSV:tä. "Hallitus päättää jatkanko pysyvästi vai tuleeko uusi toimitusjohtaja. Missään kiireessä ei olla", kertoi VSV:n hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Tähtinen.

Vakka-Suomen Voiman toimitusjohtajana on aloittanut Rami Tähtinen, joka pitkään johti tuulilasitehdasta Laitilassa. Hän oli viime kevääseen saakka Pilkington Automotive Finlandin toimitusjohtaja.

– Olen tuotantotalousmies, mutta viime vuodet olen tehnyt enimmäkseen yleisjohtajan töitä. Minun tehtäväni on saada bändi soittamaan yhteen ja miettimään tulevaisuutta, Tähtinen kuvaa rooliaan.

Tähtinen pitää tärkeänä, ettei edellisen toimarin Tapio Saarenpään liikkeelle laittama muutos pääse pysähtymään.

– Jumppa on alkanut ja nyt firmaa pidetään kunnossa tulevaa muutosta varten. Mikä riittää tänään, ei riitä enää huomenna, Tavoitteena on tehdä VSV:stä moderni ja kehittyvä yhtiö, jossa sähkö on keskeinen juttu – muttei ainoa.