Tyks aloittaa ensimmäisenä Suomessa kromosomivikojen tutkimisen

Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) aloittaa kehittynyttä tutkimustekniikkaa hyödyntävän raskaudenaikaisen testauksen. Sikiön tavallisimmat kromosomiviat paljastava tutkimus tehdään odottavan äidin verinäytteestä. Aiemmin näytteet on analysoitu ulkomailla.

Tyksin Lääketieteellisen genetiikan osastolla kyetään ensimmäisenä Suomessa analysoimaan NIPTin eli non-invasiivisen prenaalitestin näytteitä. Testausta on tarjottu vuodesta 2015 suomalaisille äideille jatkotutkimuksena ja näytteet on analysoitu ulkomailla.



-Äidin verestä saadaan erotettua sikiön omaa DNA:ta raskausviikosta 10 lähtien. NIPT paljastaa tavallisimmat sikiön kromosomipoikkeavuudet erittäin suurella todennäköisyydellä ja haluttaessa lapsen sukupuoli voidaan myös selvittää, erikoistuva sairaalageneetikko Pia Pohjola kertoo.



Poikkeava testin tulos varmistetaan aina lapsivesi- tai istukkanäytteellä.



Kaikille odottaville äideille Suomessa tarjotaan alkuraskauden yhdistelmäseulontaa sikiön kromosomihäiriöriskin kartoittamiseksi. Äideille, joille yhdistelmäseulonta antaa poikkeavan tuloksen, tarjotaan jatkotutkimuksia. Aikaisemmin on voitu tarjota vain istukkaan tai lapsivesionteloon kajoavaa tutkimusta.



-Useimmat jatkotutkimukseen tulevista äideistä valitsevat NIPT-tutkimuksen. Sikiölle turvallisen tutkimuksen avulla epäily tavallisista kromosomipoikkeavuuksista voidaan osoittaa usein turhaksi. Näin pienennetään istukka- ja lapsivesinäytetutkimuksiin liittyvää keskenmenoriskiä ja vältytään äidin pistämiseltä, osastonylilääkäri Kaarin Mäkikallio Tyksin Naistenklinikalta selvittää.



NIPT-tutkimus löytää yli 99 prosentissa tavallisimman sikiön kromosomihäiriön, Downin oireyhtymän. Testi voi paljastaa myös esimerkiksi 18- ja 13-trisomiat, jotka johtavat vaikeaan vammaisuuteen ja kuolemaan viimeistään varhaislapsuudessa.