U:gin seudun lasten MPR-rokotekattavuus alle kriittisen 95 prosentin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutki vuonna 2014 syntyneiden lasten rokotuskattavuutta Suomessa. Kuvan lapsi ei liity mihinkään tiettyyn rokotukseen tai tähän tutkimukseen. Kuva: arkisto / Minna Paananen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastot osoittavat, että Uudenkaupungin terveyskeskuksen alueella vuonna 2014 syntyneistä tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan suojaavan MPR-rokotteen sai 86,2 prosenttia.

MPR-rokotekattavuustilaston kolmen kärjessä ovat Pelkosenniemi-Savukoski 73,33 prosentillaan, Lumijoki 84 prosentillaan ja Karviainen (Karkkila ja Vihti) 84,54 prosentillaan. Uusikaupunki on listan neljäs. Uudenkaupungin terveyskeskuksen alueeseen lasketaan Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupungin kunnat.



THL on huolissaan niistä Suomen 61 terveyskeskuksen alueesta, jolla rokotekattavuus jää alle kriittisenä pidetyn 95 prosentin.



Vuonna 2014 syntyneistä Rauman terveyskeskuksen alueen lapsista rokotteen sai 98,1 prosenttia. Euran terveyskeskuksen luku on 95,2 prosenttia, Eurajoen 97,1 ja Laitilan 95,7 prosenttia.

Suomessa vuonna 2014 syntyneistä lapsista noin 95 prosenttia sai MPR-rokotteen.