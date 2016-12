Uimahallissa uidaan yli 500 kynttilän valossa vielä torstaina

Kynttilät palavat Rauman uimahallissa myös tänään aamuvarhaisesta iltamyöhään. Kuva: Juha Sinisalo

Kynttiläuinnit ovat perinteitä Rauman uimahallissa.

Tänä vuonna uitiin kynttilöiden valossa jo eilen keskiviikkona. Toinen kynttiläpäivä on tänään torstaina.

Kynttilöissä ei ole säästelty. Niitä on uimahallin altaiden reunoilla, hyppytelineissä ja altaissa yhteensä yli 500.

Eläviä tulia on 400. Lisäksi on 120 upotettavaa led-tuikkua. Muutamassa altaassa on myös joulunpunaista väriteemaa valoina.

Kynttilöiden valossa uidaan torstaina myös Euran uimahallissa jo aamutuimaan (kello 6–8).

Kynttiläuinti Rauman uimahallissa 22.12. kello 6–20 (poikkeuksellisesti myös kertamaksulla). Kynttiläuintien aikana hyppytorni on suljettu.