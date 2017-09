Ulkoilmaelämää painottavien perhepäiväkotien lapset ovat melkein aina metsässä

Vaikka Katja Frimodig ja Katja Tervo toimivat yksityisinä perhepäivähoitajina, käytännössä Merikaislan ja Siilinpesän hoitolapset leikkivät keskenään. Kuvauskerralla Pattermetsän kävyt olivat Helmin (vas.), Alexanderin, Helvin ja Mean kolikoita, joilla ostettiin maitoa ”S-marketista”. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kun perhepäivähoitaja Katja Frimodigin rinkka tömähtää kalliolle, ensimmäinen lapsijoukosta hihkaisee jo nami.

Ulkoilmaelämää painottavassa perhepäiväkodissa aamupalat, lounaat ja toisinaan myös välipalat syödään taivasalla, ja lapset tietävät varsin hyvin, että hoitajien rinkat kätkevät sisäänsä ruokatermarit ja juomapullot.

He puhuvat termaripäivästä, vaikka oikeastaan termospullot kulkevat rinkoissa mukana aina paitsi maanantaina, jolloin on metsämörripäivä. Silloin jokaisen lapsen reppuun on pakattu omat eväät jo kotona.

Aamukymmeneltä on kuitenkin liian aikaista käydä lounaalle.

– Hetki odotellaan vielä, Frimodig toppuuttelee.

Katja Frimodigin ja toisen Luonnossa kotonaan -koulutetun perhepäivähoitajan, Katja Tervon, kaitsema lapsijoukko on kavunnut Rihtniemenkadun ja Reksaarenkadun kulmauksesta metsään jo pari tuntia sitten, joten ei ihme, jos ensimmäisen vatsa jo kurnii.