Ulkomaalaisten yöpymisissä Raumalla pientä tilastopiikkiä

Poroholmassa majoitusöiden määrä oli kuluneena kesänä lähes sama kuin aiempinakin vuosina, koska jälleen oli yrittäjä Riku Räsäsen mukaan lähes täyttä koko ajan. Kuva: Esa Urhonen

Rauman matkailupalveluissa tiedetään kuluneena kesänä Raumalla yöpyneistä turisteista luvut vasta heinäkuun loppuun. Majoitustilasto päivittyy elokuun osalta todennäköisesti vasta jossain vaiheessa ensi kuuta, kertoo matkailupäällikkö Irene Villanen.

Elokuu on useissa maissa vilkas kesälomakuukausi, joten määristä on toistaiseksi hankala tehdä johtopäätöksiä.

– Koko vuoden ajan ulkomaalaisten kävijöiden määrä on kasvanut Raumalla. Siinä on tietysti taustalla vapaa-ajan matkailijoiden lisäksi teollisuus eli työhön tulleet, Villanen sanoo.

Ulkomaalaisten yöpyjien määrä on noussut koko vuoden, kun taas kotimaiset matkailijat yöpyivät Raumalla kesä–heinäkuussa viimevuotista vähemmän.



Poroholman leirikeskuksen osalta yrittäjä Riku Räsänen on jo koostanut tilaston toukokuun alusta elokuun loppuun. Yhteensä majoitusöitä oli lähes 26 100, mikä on suunnilleen linjassa aiempien vuosien kanssa eli lähes koko kesän on melko täyttä.

Eniten yöpymisiä kertyi päivittäin vaihtuvista karavaanareista, yli 19 100. Mökkimajoittuneita oli 2 200.