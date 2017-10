Uniapnea lisääntyy räjähdysmäisesti myös Satakunnassa

Hyvistä hoitotuloksista huolimatta noin 30 prosenttia uniapneapotilaista jättää CPAP-hoidon kesken, kertoo unihoitaja Nina Martikainen. Kuva: Anu Elo

Uniapneaa sairastavia on Suomessa arviolta yli 300 000. Keski-ikäisistä miehistä sairaudesta kärsii noin neljä prosenttia ja naisista kaksi prosenttia.

Satakunnan keskussairaalassa diagnostisoidaan joka viikko vähintään 10 uutta uniapneatapausta, jotka vaativat CPAP-hoitolaitteen käyttöä.

CPAP-laitetta käytetään vaikeassa ja keskivaikeissa uniapneassa. Lievässä tautimuodossa apua voi saada jo pelkästään elämäntapamuutoksilla ja asentokorjauksilla.

– Sairaus lisääntyy räjähdysmäisesti. Suurin syy on ihmisten ylipaino. Jopa 70 prosenttia uniapneapotilaista on ylipainoisia. Toki sairastumiseen vaikuttaa myös ylähengitysteiden rakenteelliset ongelmat, Satakunnan sairaanhoitopiirin unihoitaja Nina Martikainen toteaa.



Uniapnean selvin oire on voimakas, katkonainen kuorsaus. Katkos päättyy usein korahdukseen ja nukkujan havahtumiseen, vaikkei hän varsinaisesti herääkään.

– Päiväsaikaan ihminen kokee usein vireystilan alenemista, olo voi olla uupunut työpäivän jälkeen. Muita tyypillisiä oireita ovat ärtyneisyys, keskittymiskyvyn puute ja masentuneisuus. Pahimmassa tapauksessa henkilö voi nukahtaa vaikka auton rattiin.

Vaikea-asteinen, hoitamaton uniapnea lisää kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin 3–6-kertaisesti.Se voi olla yhteydessä myös eteisvärinään, aivoinfarkteihin, keuhkovaltimoverenpainetaudin ja tyypin 2 diabeteksen syntyyn.

Uniapnealla on myös yhteyttä kohonneeseen verenpaineeseen, keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin, muistihäiriöihin ja masennukseen.

Hyvistä hoitotuloksista huolimatta noin 30 prosenttia uniapneapotilaista jättää hoidon kesken.

– Yleensä nämä ihmiset eivät jostain syystä joko opi nukkumaan laitteen kanssa tai eivät jostain muusta syystä halua sitoutua hoitoon. Maskin valinta on tärkeää ja sen valinta tehdään huolellisesti. Sen tulee istua hyvin, eikä se saa jättää kasvoihin jälkiä,

Uniapnean hoito on lääkinnällistä kuntoutusta. CPAP-laitteesta ei peritä erillistä maksua. Satakunnan keskussairaalan kautta laitteita on potilaiden käytössä jo lähes 4 000 kappaletta.

Yli 90 prosenttia laitteen käyttäjistä kokeekin saavansa hoidosta apua jo ensimmäisten käyttökertojen jälkeen.