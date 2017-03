Uudenkaupungin maskottimersu valmiina palvelukseen

Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen on yksi kaupungin liisaamaan "maskottimersun" käyttäjistä. Kuva: Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin liisaama promootioauto, Mercedes-Benz GLC, on valmis aloittamaan työtehtävänsä.

Uudessakaupungissa valmistettu Mercedes-Benz -promootioauto on erityisesti esillä erilaisissa tapahtumissa. Promootioautoa on tarkoitus pitää liikkeellä ahkeraan ja kaupungin edustajat voivat käyttää sitä muun muassa messuilla ja tilaisuuksissa.

- Auto hankittiin juuri markkinointitarkoituksessa. Autokaupungissa tällainen promootioautoasia on ollut vuosien saatossa esillä useampaankin kertaa, mutta nyt ryhdyttiin sanoista tekoihin, kertoo kaupunginjohtaja Atso Vainio.



Auton yksi vakiokuljettajista on elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen. Työssään viime viikolla aloittanut Heinonen pitää tärkeänä, että kaupunki on lähtenyt ripeästi mukaan autotehtaan kumppaniksi rekrytointeihin. Monet uudet työtekijät rekrytoidaan nyt pendelöintialueen ulkopuolelta – ei ole yhdentekevää millaiseen ympäristöön työtä tullaan tekemään. Kaupungin vastuulla on palvelujen järjestäminen sekä viihtyyteen panostaminen, jotta uusista työtekijöistä saadaan myös uusia, pysyviä ja tyytyväisiä asukkaita.

UKI-400 -auton työtehtävät alkavat virallisesti tiistaina 28.3.2017 Turussa Valmet Automotiven rekrytointikiertueella. Mukana kiertueella on myös Uudenkaupungin kaupunki sekä Te-palvelut. Uudenkaupungin kaupungin pisteellä tarjotaan informaatiota kaupungista muun muassa asumisesta, palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja vastataan kaikenlaisiin kysymyksiin.

Kuntalaiset voivat tutustua autoon esimerkiksi 19.4. torilla kaupungin 400-vuotisjuhlien yhteydessä. Toukokuussa kaupungin oma markkinointikampanja kuljettaa auton muun muassa kauppakeskus Myllyyn.