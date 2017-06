Uudenkaupungin Salmen alueelle kaukolämpöverkko

VSV-Energia Oy laajentaa kaukolämpöverkkoaan Salmen alueelle.



Vuoden 2017 keväällä on selvitetty Salmen alueella kiinnostusta kaukolämpöön liittymiseksi. Alueelle on rakenteilla useita uusia rivitaloja sekä suunnitteilla myös kaupungin toimesta päiväkoti.



Kiinnostusta on ollut myös nykyisten rivitalojen sekä omakotitalojen liittymiseksi kaukolämpöön.



VSV-Energia Oy on tehnyt investointipäätöksen uuden 2 kilometrin pituisen kaukolämpölinjan rakentamisesta. Verkoston laajennuksen kustannusarvio on lähes 600 000 €. Uusia asiakkaita otetaan mielellään lisää Salmen alueelta nyt kun alue liitetään kaukolämpöön.