Uudessakaupungissa liikkuu vilpillinen nahkatakkimyyjä

Poliisi varoittaa Varsinais-Suomessa liikkuvasta nahkatakkimyyjästä.



Poliisi on saanut ilmoituksia, joiden mukaan Turussa ja Uudessakaupungissa on liikkunut nahkatakkeja myyvä ulkomaalainen mies.



Takit on myyty kalliiseen hintaan iäkkäille ihmisille. Ostotapahtuman jälkeen on kuitenkin huomattu, että takkien laatu ei vastaa luvattua.



Myyjä on tarjonnut ostajille apuaan rahojen nostamisessa pankkiautomaatilta, minkä lisäksi myyjä on myös käynyt vanhuksien kotona.

Poliisi toivoo, että kansalaiset ovat valppaana ja tiedostavat, että tällaisessa kaupankäynnissä voi ennemmin hävitä kuin säästää rahaa.