Uusikaupunki saa lisää Mersuja valmistettavaksi - Tarvitaan yli tuhat uutta työntekijää

Valmet Automotive kertoo saaneensa uuden Mercedes-Benzin mallin valmistussopimuksen Uuteenkaupunkiin.

Valmet Automotive on tehnyt sopimuksen Mercedes-Benzin seuraavan sukupolven kompaktiluokan auton valmistamisesta Uudessakaupungin tehtaalla.

Mallia ei tiedotustilaisuudessa Vantaalla vielä paljastettu. Uuden automallin tuotanto käynnistyy ensi vuoden lopulla.

– Uuden automallin valmistussopimus nostaa Valmet Automotiven ja Daimlerin yhteistyön aivan uudelle tasolle, ja samalla se vakiinnuttaa Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon useiksi vuosiksi, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen.

Tällä hetkellä Valmet Automotive kokoaa Mersun A-sarjaa ja GLC-katumaasturia.

Investoinnin arvo on kymmeniä miljoonia euroja. Projekti keskittyy A-sarjan hitsaamoon tehtäviin muutoksiin, mutta muutostarpeita on myös maalaamossa ja kokoonpanossa. Mercedes-Benzin A-sarjan valmistus jatkuu Suomessa vuoden loppupuolelle.

Lisäksi Valmet Automotive kertoi, että jo lähikuukausina sillä on tarve 1060 uudelle työntekijälle Mersun GLC-sarjan valmistukseen, kun kauppa käy hyvin.

Tänään käynnistyvä rekrykampanja on tehtaan historian ylivoimaisesti suurin. Haussa on autonrakentajia hitsaamon, maalaamon, kokoonpanon sekä sisäisen logistiikan tehtäviin.

Yhtiö on tiedottanut jo aiemmin palkkaavansa Uuteenkaupunkiin tänä vuonna yli tuhat uutta autonrakentajaa ja toimihenkilöä. Autotehtaan henkilöstömäärä onkin nousemassa noin 3700:een tämän vuoden lopulla.

– Valmet Automotivella on edessään Suomessa ainutlaatuinen haaste. Tarvitsemme kolmessa kuukaudessa yli 1000 uutta autonrakentajaa Uuteenkaupunkiin. Haasteessa onnistumisella on kansallista merkitystä, ja me tulemme tekemään kaikkemme tavoitteen saavuttamiseksi, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo.

Uusien kompaktiautojen päätehdas on Rastatt Saksassa. Muita valmistuspaikkoja ovat Uusikaupunki, Unkarin Kecskeméti, Kiinan Peking ja myöhemmin myös Meksikon Aguascalientes.