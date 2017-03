Eurajoen Pappilankoskessa kalakuolemia - kaupunki katkaisi vedenoton

Länsi-Suomen saamien tietojen mukaan Eurajoen keskustan kohdalla sijaitsevassa Pappilankoskessa olisi tänä aamuna havaittu kuolleita kaloja.

Koskelta pumpataan vettä Lapinjoen kautta Rauman metsäteollisuudelle. Rauman Vesi ottaa raakavetensä samasta kanavasta.

Rauman Veden käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama kuuli havainnosta heti aamulla, ja kaupunki keskeytti vedenoton saman tien.

- Laitoimme varmuuden vuoksi luukut kiinni kanavasta Äyhönjärveen, Erama kertoo.

Työmatkalla oleva UPM:n Rauman-tehtaan ympäristöpäällikkö Eerik Ojala on kalakuolemien suhteen niin ikään kuulopuheen varassa, eikä ole itse päässyt paikan päälle.

- Teollisuus jatkaa vedenottoa, koska Lapinjoen vesi on vähissä, Ojala toteaa.

JVP-Euran mukaan asiaa selittäviä poikkeuspäästöjä puhdistamolla ei ole tiedossa.

Viime viikon tiistaina ja keskiviikkona jokeen pääsi puhdistamoyhtiön mukaan kiintoainetta sekä tavallista enemmän typpeä. Syynä oli laitokselle tuntemattomasta lähteestä tullut, poikkeuksellisen typpipitoinen vesi. Nämä päästöt eivät kuitenkaan ole sen tyyppisiä, että kalakuolemat olisivat niiden vuoksi todennäköisiä.

- Toimintamme on ollut normaalia perjantaista maanantaiaamuun. Päivän mittaan on ollut taas nousevaa typpikuormaa, mutta prosessi ja lähtevä vesi ovat ok, kertoo JVP-Euran toimitusjohtaja Pirjo Patala.

Hänen mukaansa myöskään Jujo Thermalilla tai Euran kunnalla ei ole tietoa mistään tavallisuudesta poikkeavasta päästöstä.

Muokattu klo 15:48:

Kalakuolemien syy saattaa liittyä veden happamuuteen alajuoksulla. Länsi-Suomen saamien tietojen mukaan veden pH:n on havaittu olevan noin 5,4, mutta muutoksen syytä ei tiedetä. Euran puhdistamolta lähtevän veden pH on maanantaina ollut 7,3.

Veden pH:n laskulle voi olla luonnollinen syy. Eurajoen valuma-alueella on entisestä merenpohjasta muodostuneita niin sanottuja aluna- tai sulfaattimaita. Niissä voi muodostua happamia ja metallipitoisia valumavesiä.

Näitkö kalakuolemia Eurajoessa? Kerro tietosi ja lähetä mahdollinen kuva: jami.jokinen@marvamedia.fi