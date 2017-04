Vakka-Suomen Puhelin valitsi uuden toimitusjohtajan

Matti Nurmi odottaa uutta tehtäväänsä innolla. Kuva: Vakka-Suomen Puhelin.

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallitus on valinnut 46-vuotiaan diplomi-insinööri Matti Nurmen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Yhtiön nykyinen, pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo Kaskinen jää eläkkeelle alkusyksystä. Matti Nurmi aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään elokuun alussa. Vakka-Suomen Puhelimen toimitusjohtajan tehtävää haki kaikkiaan 85 henkilöä.

Matti Nurmi siirtyy VSP:lle Telesteltä, jossa hän on tehnyt pitkän ja mittavan uran kansainvälisissä tehtävissä. Nurmi toimii tällä hetkellä Telesten palveluliiketoimintayksikössä tulosvastuullisena regioonajohtajana Suomen, Belgian, Puolan ja Sveitsin palveluliiketoiminnoille.

Matti Nurmi on syntynyt Uudessakaupungissa, josta hän lukion jälkeen siirtyi opiskelemaan Tampereelle. Nurmi valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nykyisin TTY) automaatiotekniikan koulutusohjelmasta vuonna 1995. Telesten lisäksi Nurmi on työskennellyt mm. maailmanlaajuisesti toimivassa metalli- ja kaivosalan teollisuuskonserni Sandvikissä sekä Valmet Automationilla, joka on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.

Purjehdusta ja kuntoilua eri muodoissa harrastava Nurmi asuu perheineen Naantalissa.