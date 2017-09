Valmet Automotive alkaa valmistaa akkuja Avant Tecnolle

Valmet Automotive ja ylöjärveläinen Avant Tecno Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen akkujen sarjavalmistuksesta. Valmet Automotive alkaa valmistamaan litium-akkuja Avant Tecnon uuteen täyssähköiseen Avant e6-kuormaajaan. Akkujen tuotanto aloitetaan Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa syksyn 2017 aikana.

Valmet Automotive tulee valmistamaan Avant e6-kuormaajan litium-akut Uudessakaupungissa, autotehtaan yhteyteen rakennetuissa uusissa tiloissa.

Avant e6 on maailman ensimmäinen täyssähköinen kuormaaja, jossa on käytössä litiumakkutekniikka. Akun nopea lataus mahdollistaa jatkuvan ja tehokkaan työskentelyn. Ammattikäyttöön suunnitellun e6-kuormaajan litium-akkujärjestelmä on Valmet Automotiven suunnittelema.