Vanha Rauma tarvitsee asukkaita ja yrittäjiä

Isolla pihalla riittää tilaa temmeltää. Senja (10 v.), Hulda (8 v.) ja Freja ( 5 v.) Helamaa ovat kaikki sitä mieltä, että Vanhassa Raumassa on hyvä asua. Frejan mielestä talossa parasta on keltainen väri. Myös omat huoneet ovat tyttöjen mieleen. Kuva: Juha Sinisalo.

Arkkitehti Katja Huovinen ei joudu pitkään miettimään vastausta siihen, miksi hän valitsi Vanhan Rauman yhdeksi kaupunkisuojelun käytäntöjä maailmanperintökohteissa koskevan väitöskirjansa tutkimusaiheista.

– Halusin ilman muuta mukaan suomalaisen kohteen ja niistä Vanha Rauma on tärkein, hän toteaa.

Huovisen mukaan Vanhan Rauman tärkeys syntyy siitä, että se on edelleen elävä, laaja kaupunkikeskusta. Esimerkiksi Suomenlinna ei hänen mukaansa ole samalla tavalla dynaaminen osa kaupunkia.

– Vanhassa Raumassa on myös paljon erilaisia toimintoja.

Kaupunginosan elävyyden kannalta olisi Huovisen mukaan hyvä, jos lapsiperheiden muuttoa sinne voisi edistää.

– Mutta miten sen tekisi?

Vuosittainen Pohjoismainen maailmanperintökonferenssi järjestetään Raumalla 11.–14.9. Rauman kaupungin isännöimän konferenssin teemana on Living in World Heritage and Community Involvement eli Maailmanperintökohteessa eläminen ja yhteisön osallistuminen.