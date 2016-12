Pirjo jaakkola lukee jouluisia tarinoita Välimaan torpalta uudella äänikirjalla. Äänitys tehtiin Villilän studioilla Nakkilassa, jossa mukana oli myös Jose Heininen.

Välimaan torpan joulu herää henkiin tuoreessa ääni- ja kuvakirjassa. Maksuton kirja löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta www.villilastudiot.fi

Kirjassa on neljä 1900-luvun alkupuolelle sijoittuvaa joulutarinaa, joista yksi on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkieliset tarinat on luettu Eurajoen murteella.

Tekstit ovat Pirjo Jaakkolan, joka myös lukee murretarinat. Ruotsiksi tarinan on kääntänyt ja lukee Eila Saarelainen ja englanniksi Jan Rabuszko. Kuvat ovat Anne Niittumaa-Tarkian.