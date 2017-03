Petäjäksen telakalta on varastettu vene, perämoottori ja traileri.

Raumalta Petäjäksen telakalta on anastettu talvisäilytyksessä ollut Silver Fox DC -vene, Honda 50 hv -perämoottori ja säilytysalustana toiminut venetraileri, jonka rekisteritunnus on PGM-830.



Varkaus on tapahtunut 22.3.2017 kello 18.00 - 23.3.2017 kello 8.00 osoitteessa Kompintie 7.

Rauman poliisi pyytää tapahtumaan liittyviä havaintoja sähköpostilla tutkinta.rauma@poliisi.fi. Mikäli veneen ja trailerin olinpaikasta on tieto, siitä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.