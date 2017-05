Traktorin hydrauliikkaöljyä on päässyt valumaan toiselle ajokaistalle vt 43:lla.



Tarkka paikka on Vaani - Kuurnamäentie, matkana noin kolme kilometriä.



Palolaitos on imeyttänyt muutamassa kohdassa öljyä, mutta tielaitos hiekoittaa ja harjaa öljyä tarkemmin pois.



Paikalla on varoituskilvet.