Varsinais-Suomella kolmanneksi eniten vetovoimaa

Suomen maakunnista kolmanneksi vetovoimaisin ja houkuttelevin asumisen kannalta on Varsinais-Suomi.



Ykkösenä listalla on Uusimaa. Kaksi viidestä (40 %) pitää Uuttamaata niin houkuttelevana, että voisi ajatella asuvansa siellä.



Järjestys käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.



Toiseksi vetovoimaisimmaksi kohoaa Pirkanmaa (33 %)



Vähiten vetovoimaa tällä tavalla mitattuna on Keski-Pohjanmaalla (7 %), Kainuulla (8 %) ja Kymenlaaksolla (8 %). Nämä kolme ovat maakuntia, joiden asukasmäärä on pieni.

Tuloksia on syytä tarkastella myös siten, että maakuntien vetovoimaprosenteista vähennetään kussakin maakunnassa asuvien osuus. Kun omaa ei voi äänestää, saadaan todenmukaisempi kuva Suomen vetovoimaisimmista maakunnista. Näin tarkastellen kolmen kärki on Pirkanmaa (23 %), Keski-Suomi (17 %) ja Varsinais-Suomi (17 %).



Vähiten houkuttelevuutta on Suomen neljänneksi suurimmassa maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla (3 %). Seuraavina tulevat väkimäärältään pienehköt Kymenlaakso (5 %) ja Pohjanmaa (5 %).