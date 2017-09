Varsinais-Suomen kansanedustajat: Laitilan eritasoliittymä tarvitsee 23 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomen kansanedustajat haluavat, että Laitilan eritasoliittymä laitetaan kuntoon. Liittymälle pitäisi osoittaa kansanedustajien mielestä määräraha vuoden 2018 valtion talousarviosta. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita.



Ryhmä esittää muun muassa, että valtatie 8:lla Laitilan eritasoliittymän toteuttamiseen osoitetaan määräraha vuoden 2018 talousarviossa.



Kansanedustajaryhmän mielestä eritasoliittymän rakentaminen vaatii 23 miljoonaa euroa.



Perusteluiksi ryhmä mainitsee muun muassa sen, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien kannalta valtatie 8 Turun ja Porin välillä on päätieverkon keskeisimpiä kehitettäviä osia ja merkittävä tavaraliikenteen väylä Länsi-Suomessa.



Sen merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa.



-Uudenkaupungin autotehtaan kannalta merkittävä parannustarve valtatiellä 8 on Laitilan eritasoliittymän parantaminen. Nykyinen valo-ohjattu liittymä on jäämässä pullonkaulaksi, kansanedustajien tiedotteessa todetaan.



Laitilan eritasoliittymän suunnittelurahoitukseen on osoitettu yhteensä 400 000 euroa vuodelle 2017–2018.



Laitilan lisäksi Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän aloitteet käsittelevät muun muassa Turun kehätien parantamista ja Kirjalansalmen sillan korvausinvestoinnin toteuttamista.