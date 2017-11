Varsinais-Suomi hakee työntekijöitä messuilla ensi viikolla

Aluksi työvoiman kysyntä kasvoi Varsinais-Suomessa viime vuonna rakentamisessa ja metalliteollisuudessa. Näistä se on laajentunut muillekin teollisuusaloille ja logistiikkaan. Seuraavaksi työvoiman tarve laajenee palveluihin, arvioi paikallinen te-toimisto. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Yli 3 000 avointa työpaikkaa odottaa Turun Messukeskuksessa ensi viikon keskiviikkona 22.11. järjestettävillä Rekryexpo-messuilla.

Noin 60 yritystä hakee osaavaa henkilökuntaa tapahtuman ja työpaikkailmoittelun yhteisvoimalla. Rekryexpo sijoittuu messukeskuksen aula- ja auditoriotiloihin. Sisäänpääsy on maksuton.



Varsinais-Suomen te-toimisto, yhdessä muiden toimistojen kanssa, on järjestänyt tapahtumaan kuljetuksia.



− Te-toimistot järjestävät bussikuljetuksia Helsingistä, Tampereelta, Porista, Salosta ja Taalintehtaalta. Kuljetuksilla on tulossa paikalle noin 300 henkilöä, arvioi asiantuntija Teija Messula, Varsinais-Suomen te-toimistosta.

Pääasiassa Varsinais-Suomen alueella olevia työpaikkoja on tapahtumassa tarjolla mm. IT-asiantuntijalle, projektipäällikölle proviisorille, insinööreille, puutarhurille, puistotyöntekijälle, erilaisille asentajille, varastotyöntekijöille, tarjoilijoille ja työnjohtajille.



Työvoiman tarve alueella on laajenemassa palveluihin.

Tapahtumapäivän aikana järjestetään suoria työhaastatteluja, joihin voi ilmoittautua netissä etukäteen. Työnantajapuheenvuoroja on yli 30, kun avoimista paikoistaan kertovat mm. Valmet Automotive, Meyer Turku, Yara Suomi, R-kioski, Raumaster, Cargotec ja alueen kaupungit.

Puheenvuoroja työelämästä pitävät työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä, työpsykologi Juho Toivola sekä Smartumin toimitusjohtaja Tommi Rytkönen.