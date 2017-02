Varuskunnan pesulan maaperässä on yhä 18 000 kiloa liuottimia

Säkylän varuskunta-alueen maaperässä on enemmän liuotinjäämiä kuin on oletettu.

Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon ympäristössä on edelleen noin 18 000 kiloa erilaisia pohjavettä pilaavia aineita.

Alueen maaperää on puhdistettu ja pohjavesiä suojattu vuosituhannen vaihteesta saakka. Liuottimista on kuitenkin poistunut vasta alle puolet, ja ilman uusia puhdistusmenetelmiä loput eivät häviä edes sadassa vuodessa.



Korjaamorakennuksen alueella liuottimia on 4–10 metrin syvyydessä, josta niitä liukenee pohjaveteen.



Puolustusvoimat aikoo teettää alueella uuden kunnostusprojektin tänä vuonna, ja on tehnyt asiasta ilmoituksen Varsinais-Suomen ely-keskukselle.

Puhdistus tehdään pumppaamalla maaperän kunnostukseen tarkoitettuja massoja. Ne sisältävät muun muassa aktiivihiiltä, rautaa sekä liuottimia pilkkovia bakteereja. Mikrobien ravinnoksi massan mukana pumpataan myös tärkkelystä.

Maaperässä liuottimien on tarkoitus hajota kemiallisten ja biologisten prosessien yhteisvaikutuksesta.

Ennakkoarvion mukaan veteen liuotettuja massoja ja tärkkelystä on pumpattava maahan yhteensä yli 40 000 kiloa. Injektointipisteitä tarvitaan noin 450.



Puolustusvoimien ilmoituksen mukaan työ alkaa keväällä ja jatkuu syksyyn saakka. Puhdistettavan alueen pinta-ala on vajaat 3 000 neliömetriä.

Kunnostuksella pyritään saamaan haitta-aineiden määrä niin vähiin, ettei niitä enää joutuisi pohjaveteen. Tähän menee arvion mukaan kolmesta viiteen vuotta.