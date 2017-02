Vasemmistoliiton puheenjohtajalta kehuja Rauman aktiivisuudelle

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tutustui Raumaan yhdessä kansanedustajatoverinsa Jari Myllykosken kanssa. Kuva: Esa Urhonen

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin mielestä Rauma on esimerkki siitä, miten yksittäinen kuntakin voi edistää työllisyyttä.

– Täällä on uskallettu lähteä pelastamaan telakka-aluetta, koska on uskottu, että sen ympärille on mahdollista rakentaa liiketoimintaa, Andersson sanoi tutustuttuaan Raumaan viime viikolla.

Pelkästään kuntien vetoavulla työllisyys ei Anderssonin mukaan kasva riittävästi. Vasemmistoliiton keinoja työllisyyden parantamiseksi ovat esimerkiksi vanhempainvapaiden ja sosiaaliturvan uudistaminen.



Työttömyysturvan kohdalla Andersson puhuu byrokratialoukuista. Hänen mukaansa työttömyysturvaa ei tarvitse muuttaa vastikkeellisempaan suuntaan, vaan muutosta kaipaa vain sen byrokraattisuus.

– Työ on aina kannustavampaa kuin työttömyysturva. Mutta ei ole hyvä, jos työn vastaanottamisen takia joutuu taistelemaan viikkoja Kelan kanssa, Andersson sanoo.