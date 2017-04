Verkko-ostoksilla on monta koukkua ja kuoppaa, tietävät Lilli ja Bella

Lilli Leppälä (vas.) ja Bella Owusu Ansah tekevät välillä nettiostoksia, mutta parasta ostosten teko on kuitenkin perinteisessä kaupassa. Siellä vaatteita ja kenkiä voi rauhassa sovittaa ja tietää, mitä ostaa. Kuva: Juha Sinisalo

Lilli Leppälä,16, ja Bella Owusu Ansah, 14, käyvät nettikauppojen sivuilla aika usein.

– Nettikauppojen sivuja tulee selailtua. En kuitenkaan osta tuotteita kuin kerran, pari kuukaudessa, kertoo Lilli.

Myös Bella ostaa tuotteita verkosta.

– Asun kaukana kaupoista, joten netistä tulee helposti ostettua tavaraa.

Molemmilla tytöillä on tietyt pari nettisivustoa, joita he suosivat ja joilta he yleensä tilaavat.

He sanovat, että nettikauppojen palautusrumbat ovat välillä vaikeita, eikä vaate aina istu niin kuin luulisi.