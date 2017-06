Vesalan keikka oli modernin elävän musiikin juhlaa

Vesala hallitsee rumpujen paukuttelun siinä missä laulamisenkin. Kuva: Esa Urhonen

Puoli viiden aikaan juhannuspäivänä RMJ:n päälavan edustalla muoviset sadeviitat kahisevat. Vesalan keikan pitäisi aikataulun mukaan olla jo alkanut, mutta yleisö saa juontajalta ilmoituksen että tieto on väärä. Keikka alkaakin vasta varttia vaille.

"Tää sateessa odottaminenhan on just sitä parasta!" joku huutaa äänensävyllä, jonka sarkastisuudesta ei voi erehtyä.

Kun artisti viimein ilmaantuu lavalle, yleisö innostuu.

"Ootte te sissejä!" ovat Paula Vesalan ensisanat. On kuin hän olisi aidosti yllättynyt siitä, että festariväki on viitsinyt tulla paikalle sateesta huolimatta.

Eturivin kuulijoista toisilla oli enemmän ja toisilla vähemmän vaatetta. Kuva: Esa Urhonen

Yksikään sateeseen marssinut kuulija tuskin joutui pettymään. Vesalan konsertti on oikea live-elämys. Artisti antaa kaikkensa, ja bändi soittaa saumattomasti yhteen.

Nykyään kuulee usein valittamista siitä, miten keikoilla ei soiteta oikeita soittimia. Että siellä painellaan vaan nappeja ja musiikki tulee jostain nauhalta.

2010-luvun tuotantostandardien mukaisen musiikin toisintaminen keikkatilanteessa ei kuitenkaan ole helppoa. Niin sanotuilla "oikeilla soittimilla" sitä ainakaan harvoin pystyy tekemään.

Vesalan konsertti on malliesimerkki sähköisten ja luonnollisten äänien yhdistelemisestä. Sähkökitara soi ja puiset rummut paukkuvat, mutta ison osan äänimaisemasta muodostavat erilaiset koneet.

Epäilemättä joitakin osuuksia kuullaan myös taustanauhalta. Valtaosa musiikista tuotetaan kuitenkin reaaliajassa, koskettimia painamalla tai sähköistä rumpukalvoa lyömällä. Vesala itse ohjailee digitaalisia komppeja edessään olevalla tabletilla ja hakkaa välillä isoa rumpua.

On helppo aliarvioida sitä, miten vaikeaa tällaisen kokonaisuuden luominen on. Artistin ja koko hänen bändinsä on oltava sekunnin murto-osan tarkkuudella samassa, tasaisessa rytmissä.

Ja kaiken tämän lisäksi Vesala vieläpä laulaa – ja sydämensä kyllyydestä hän laulaakin. Kun avauskappale Tavallisen naisen aikana Vesala toistaa transsinomaisesti lausetta "sinä olet aivan tavallinen nainen menossa kotiin", yleisö hengittää artistin mukana.

Kuva: Esa Urhonen

Yleisö on myyty viimeistään Vesalan kysyessä, että "onks teillä kitarat mukana?" ennen syöksymistä Tytöt ei soita kitaraa -hittiin.

PMMP oli omana aikanaan kenties Suomen suosituin yhtye. Duon hajoamisen jälkeen soolouralle lähteneellä Paula Vesalalla näyttää olevan kaikki edellytykset nousta Suomen suosituimmaksi artistiksi.