Vesiensuojeluilta Euran Naarjoen kylätalolla

Loukostenjärven hoitoyhdistys ja Pyhäjärvi-instituutti järjestävät sunnuntaina 8.10. klo 17 alkaen Vesiensuojeluillan Naarjoen kylätalolla. Illan aikana puhutaan Loukostenjärven vedenlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Loukostenjärven rannat ovat tiheään asutut, sen valuma-alue on pieni ja siihen tulevat ojat ovat pääasiassa metsäojia. Järveen tuleva kuormitus onkin pääsääntöisesti peräisin asutuksesta.

Tästä syystä rannoilla tapahtuvalla toiminnalla sekä asuntojen ja mökkien jätevesien käsittelyllä on erityisen suuri vaikutus Loukostenjärven vedenlaatuun ja tilaan. Vedenlaatu järvessä on ollut hyvä, mutta viitteitä rehevöitymisestä on viime vuosina saatu. Pelkona on, että vedenlaadun heikkeneminen vaikuttaisi esimerkiksi tonttien ja kiinteistöjen arvoa alentavasti.

Vesiensuojeluillassa kuullaan järvitiedon lisäksi myös neuvoja mökkien ja vakituisen asutuksen jätevesien käsittelystä. Jätevesineuvontaa Satakunnassa -hanke on Pyhäjärvi-instituutin ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n yhteishanke. Jänes-hanke tarjoaa ajankohtaista tietoa viemäröimättömien alueiden jätevesilainsäädännöstä ja menetelmistä.