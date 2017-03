Vesirokkorokotus vihdoin rokotusohjelmaan

Vesirokkorokotus kuuluu nyt kansalliseen rokotusohjelmaan. Kuva: Minna Paananen



Vesirokkorokotus on nyt osa kansallista rokotusohjelmaa, sillä Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus tuli voimaan maanantaina.

Uuden ohjeistuksen mukaan rokotus on määrä antaa 18 kuukauden ikäisille ja 6-vuotiaille lapsille. Täydennysrokotukset on tarkoitus antaa seuraavien kuuden vuoden aikana. Rokotusten on tarkoitus käynnistyä syksyllä.

– Vesirokkorokotus on todella odotettu lisä rokotusohjelmaan. Voi sanoa, että ilman rokotusta melkein kaikki lapset sen jossain vaiheessa sairastavat, kertoo rokotustoiminnasta vastaava terveydenhoitaja Riitta Tuomola.

Vesirokkorokotteen on jo nyt voinut ottaa maksamalla sen itse. Raumallakin joitakin vanhempia on näin tehnyt.

Lääkäri on kirjoittanut reseptin ja rokote on annettu lapselle neuvolakäynnin yhteydessä.

– Rokote on ollut melko hintava, noin 70–80 euroa. Jos perheessä on useampi lapsi, ei rokotteen ostaminen itse ole välttämättä ollut kaikille mahdollista. Osa vanhemmista on myös selvästi odottanut, että rokote tulisi kansalliseen rokotusohjelmaan.