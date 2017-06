VIDEO: Eurassa taide yllättää muun muassa alikulkutunnelissa

Annaleena Soinin ympäristötaideteos on nyt valmistunut Tehtaantien ja Laitilantien risteyksen alikulkutunneliin. Käyhän ihastelemassa! #regrann @annaleenasoini #yllätyympäristössä #eura #eurankunta Henkilön Euran kunta : (@euran_kunta) jakama julkaisu 8. 06ta 2017 klo 0.26 PDT

Euralaisten taiteentekijöiden teoksia löytyy puistoista ja pihamailta eri puolilta Euraa kesän ajan. Ylläty ympäristöstä -teoksia on 11 eri kohteessa. Paikan päälle voi suunnistaa kartan avulla.

Taidetta ympäristöön on luonut omalla tavallaan 12 taiteilijaa. Annaleena Soini on esimerkiksi maalannut Tehtaantien ja Laitilantien alikulkutunnelin Kauttualla, josta yllä oleva video on kuvattu.

Tarja Kyllijoen kävyistä tehty Onnenamuletti metsän puille sijaitsee Euran kirjaston pihassa ja raumalaisten Heli Väisäsen ja Taru-Tainan Noran teokset sijaitsevat Kauttuan koskella.

Ulkoteosten sarja on esillä 13.8. asti. Teoksia löytyy Euran keskustan ohella Hinnerjoelta, Kauttualta ja Paneliasta.