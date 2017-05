Vihdoinkin hellettä Rauman seudulla

Kiurunkannus kukkii Vanhassa Raumassa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Lämpötila pysyy viikonloppuna sääennusteen mukaan vähintään 20 asteessa päiväsaikaan. Sää on suurella todennäköisyydellä poutainen, mutta sunnuntaina ja seuraavan viikon alussa on pieni sateen mahdollisuus.

– Seuraavan viiden viikon aikana sateita ennustetaan olevan vain vähän suurimmassa osassa maata, sanoo päivystävä meteorologi Anja Häkkinen.

Tuuli on korkeintaan hentoinen viikonlopun aikana, sillä matalapainetoiminta on vähäistä. Helteen jatkumisen kestosta on vielä vaikea sanoa, sillä Häkkisen mukaan sään ennustettavuus ensi viikon puolelle on huono jatkuvasti vaihtuvien arvioiden vuoksi.