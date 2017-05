Viisi turvaistuinta sai testissä heikon arvosanan

Autoliiton julkaisemassa turvaistuintestissä 24 istuinta sai hyvän ja 10 tyydyttävän arvosanan. Kolme istuinta jäi välttävään arvosanaan ja viisi arvioitiin heikoiksi.

Kolme heikon arvosanan saaneesta istuimesta ei läpäissyt etutörmäystestiä ja kahdessa oli liikaa haitallisia kemikaaleja eli palontorjunta-ainetta, liitto tiedottaa.

Uusimmassa Euroopan eri maiden autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen yhteistyössä toteuttamassa turvaistuintestissä testattiin 42 turvaistuinta.

Istuimet, jotka voi hankkia sekä telakan kanssa että ilman arvioitiin kummallakin vaihtoehdolla ja niistä on kahdet tulokset. Lisäksi Britax Römer Baby-Safe i-Size ja Cybex Aton 5 ovat saatavana sekä pelkkänä istuimena että kahdella eri telakalla, joten näistä istuimista on kolmet eri tulokset.

Autoliiton julkaisema turvaistuintesti asettaa istuimet lakisääteisiä vaatimuksia kovempaan rasitukseen.

Testatuista istuimista kolme, Joie Every Stage, Graco Milestone ja Axkid Wolmax saivat välttävän arvosanan.

Axkid suojaa lasta hyvin törmäyksessä, jos istuin on asennettu oikein. Istuimen asentaminen on kuitenkin vaikeaa ja väärinasentamisen riski on suuri, minkä takia siltä vähennettiin pisteitä.

Joie- ja Graco-istuimilla oli puolestaan puutteita turvallisuudessa erityisesti etutörmäyksessä.

Foppapedretti Teknofix- ja rakenteeltaan samanlaisella LCP Kids Saturn iFix -istuimella oli pahoja puutteita etutörmäyssuojassa.

Casualplay Multipolaris Fix -istuimella tehdyssä etutörmäystestissä puolestaan yhdeksän kilon painoinen koenukke irtosi istuimesta. Kun istuin oli asennettuna vain auton turvavyöllä ilman isofix-kiinnitystä, pysyi koenukke paremmin istuimessa.

Kaikissa etutörmäystestissä erinomaiseen arvosanaan yltäneissä neljässätoista istuimessa lapsi matkustaa selkä menosuuntaan.

- Selkä menosuuntaan asennus ei ole kuitenkaan automaattinen tae paremmasta turvallisuudesta. Turvaistuimen valinnassa kannattaa perehtyä tuloksiin kokonaisvaltaisesti, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen toteaa.

Tulostaulukon näet tästä.