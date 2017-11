Villisian kannan pienentäminen saattaa olla helpommin sanottu kuin tehty

Villisikahavainnot ovat Suomen riistakeskuksen Satakunnan aluetoimiston riistasuunnittelija Reima Laajan mukaan yleistyneet eri puolilla Satakuntaa viime vuosina, kun aiemmin on nähty lähinnä yksittäisiä kulkijoita.

– Laitilan suunnalla ja muualla Varsinais-Suomessa villisikoja on kuitenkin Satakuntaa enemmän.

Laitilan metsästysseura ry:n puheenjohtaja Teuvo Heikola vahvistaa tiedon.

– Riistakameroiden kuvia villisioista Laitilasta tulee paljon. Villisikoja on erityisesti Turkuun päin mentäessä eli itäreunalla Laitilaa. Eniten villisikoja on kuitenkin Mynämäen puolella. Viime syksynä oli selvät merkit, että villisika on tullut Laitilaan, mutta nyt kannan kasvu on selvästi nähtävissä.



Sekä Laaja että Heikola korostavat, että villisian metsästys on vaikeaa. Laajalla alueella liikkuvan eläimen elintapoja ei tunneta kovin hyvin.

– Villisika on kova lisääntymään ja vaikuttaa eläimeltä, jota ei ainakaan nykyisillä metsästyskeinoilla pystytä hallitsemaan, toteaa Heikola.



Villisikoja on Varsinais-Suomessa Heikolan tietojen mukaan myös Laitilan ja Vehmaan rajan tuntumassa sekä Uudessakaupungissa Pyhämaata ja Lokalahtea myöten.

Eniten pelätään, että villisioista löytyy afrikkalainen sikarutto, joka on verenvuotokuumetauti. Se on vakava sikataloutta uhkaava tauti, joka on levinnyt jo Venäjälle ja Baltiaan.

