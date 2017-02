Voittoisassa muumikuvassa Muumipeikko seikkailee melontaretkellä

Muumimuseon valokuvakilpailun voitti saksalainen Steffi La valokuvallaan Muumipeikon melontaretkestä.



Muumimuseon Jaa rakkautesi muumeihin -valokuvakilpailuun osallistui yhteensä yli 1600 kuvaa ympäri maailmaa.



Vaikean arvioinnin jälkeen raati valitsi voittajaksi saksalaisen Steffi Lan seikkailullisen kuvan Muumipeikosta melontaretkellä. Steffi La saa palkinnoksi kahden hengen matkapaketin, joka sisältää lennot Tampereelle, majoituksen, konsertit, illallisen ja tietysti pääsyn Muumimuseoon.

Kilpailun parhaimmistosta on koottu näyttely Muumimuseon Lukukirjastoon Tampere-taloon.



Koko Lukukirjaston yhden seinän peittävät muumifanien yli 150 erilaista muumikuvaa. Mukaan on valittu hupaisia ja hellyttäviä kuvia, kuten kissakuvia muumitvistillä ja matkakuvia, joissa muumipehmo ihmettelee Eiffel-tornia tai surffaa etelän vesillä. Mukana on myös asetelmallisia kuvia, esimerkiksi muumimukit, -postikortit ja erilaiset figuurit olivat suosittuja kuvauskohteita. Muumiruokakuvat muodostavat oman herkullisen kategoriansa muumikakkuineen ja -pipareineen.

Kuviin voi tutustua näyttelyssä Muumimuseon Lukukirjastossa Tampere-talossa 14.5. asti.