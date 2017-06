Vt 8:lla kolisi ohitustilanteessa

Henkilöauto ja raskas ajoneuvoyhdistelmä törmäsivät ohitustilanteessa valtatie 8:lla keskiviikkona.

Tapahtumapaikka on vt8:n pohjoisesta liittymästä noin kilometrin verran Porin suuntaan kohdassa missä on kaksi kaistaa Porin suuntaan. Alueella on 100 kilometrin tuntirajoitus.



Ohittamassa ollut henkilöauto törmäsi myös ohittavaan lähteneeseen raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunuun.



Rauman poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja pyytää tapauksen nähneitä ottamaan yhteyttä numeroon 0295 417780 tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-15 tai sähköpostilla tutkinta.rauma@poliisi.fi.



Onnettomuus tapahtui keskiviikkona kello 14.50 aikaan.