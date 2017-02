Vt 8:lla tila-auto poikittain - toinen ajokaista saatiin auki Rauman ja Eurajoen rajalla

Valtatie 8:lla sattui onnettomuus keskiviikkona noin kello 16.30. Paikka on noin 500 metriä Olkiluodon risteyksestä Rauman suuntaan.

Valtatie 8:lla, noin 500 metriä Olkiluodon risteyksestä Rauman suuntaan, sattui keskiviikkona kahden auton nokkakolari.



Toinen autoista jäi tielle poikittain. Toinen ajautui oikealla puolelle tietä ojaan.



Tie oli kokonaan poikki liikenteeltä tunnin verran, jolloin tien päältä tulleiden tietojen mukaan autojonot molempiin suuntiin ennättivät venähtämään varsin pitkiksi.



Tien toinen kaista saatiin avattua iltakuudelta.



Ambulanssi saapui paikalle noin kello 17.00. Onnettomuudessa on loukkaantunut ensitietojen mukaan kolme henkilöä.



Länsi-Suomi seuraa tilannetta.



Poliisit tiedotti, että länsirannikolla iltapäivällä alkanut lumisade on liukastanut tiet poikkeuksellisen liukkaiksi sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa.



Poliisi pyytääkin autoilijoita noudattamaan liikenteessä erityistä varovaisuutta, riittävän alhaista nopeutta ja isoja turvaväleja.



Poliisi on saanut tietoonsa viimeisien tuntien aikana useita onnettomuuksia.

Kiireettömissä poliisitehtävissä saattaa joutua odottamaan poliisia näillä keleillä erittäinkin pitkään.