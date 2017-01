Vuoden maakuntakylän haku on käynnissä

Vuoden maakuntakylän titteli jaetaan tänä vuonna jo 23. kerran.

Kilpailuun voi osallistua palauttamalla hakemuslomakkeen SataKylät ry:lle 28. helmikuuta mennessä.

Hakijan tulee olla jokin kylän yhdistys, ja osallistua voivat myös aiemmin palkitut kylät, jos edellisestä valinnasta on vähintään 10 vuotta.



- Itsenäisen Suomen 100-vuotisen historian aikana omalta kylältä on saatu elämään monenlaisia eväitä, kuten koulutusta, elinkeino, harrastusten kautta syntyneitä kokemuksia ja taitoja, ystäviä, kotiseuturakkautta ja hyviä muistoja. Suomen juhlavuonna kilpailussa halutaan erityisesti kuulla, mitä nykykylät asukkailleen tarjoavat. Hakemuksessa kannattaa tuoda esiin, mitkä ovat ehdokaskylän parhaat puolet, mistä kylä tunnetaan ja mitkä palvelut tai toiminnot ovat kylän asukkaille erityisen tärkeitä, kuvailee SataKylät ry:n kyläasiamies Hanna Ruohola.



Kilpailun tuomaristossa on yksi edustaja viime vuoden voittajakylästä ja kaksi edustajaa sekä Satakuntaliitosta että SataKylät ry:stä.



Tuomaristo tekee kierroksen valitsemissaan kylissä kevään 2017 aikana. Voittaja julkistetaan keväällä maakuntavaltuuston kokouksessa ja palkitaan maakunnallisilla kyläpäivillä, joita vietetään vuoden 2016 maakuntakylässä, Rauman Lapin Kauklaisissa.



Satakunnan voittajakylä palkitaan 3 400 euron rahasummalla. Voittaja myös osallistuu Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) järjestämään valtakunnalliseen Vuoden kylä -kilpailuun alkukesästä 2017.



Vuoden maakuntakylä -kilpailun hakulomake ja -ohjeet löytyvät täältä.