Vuoden viimeiset päällystystyöt alkavat Kämpän liittymässä

Päällystystyöt alkavat maanantaina vt 8:lla Eurajoen ja Kämpän liittymän välillä noin kuuden kilometrin matkalla. Tämä työ kestää kolme päivä.



Tämän jälkeen torstaina työt jatkuvat niin ikään valtatiellä 8 Raumalla Sorkan- ja Olkiluodon liittymien välillä. Tietä päällystetään kilometrin matkalta ja työ valmistuu perjantaina.



Näissä kohteissa tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.