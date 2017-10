Vuosisadan kulttuuriteko-palkinto myönnettiin Kulttuurirahastolle

Kulttuurirahasto sai Vuosisadan kulttuuriteko-palkinnon parhaillaan menossa olevassa Vuosisadan Kulttuurigaalassa Turun Logomossa.

Rauma oli myös ehdolla palkinnon saajaksi asemakaavapäätöksestä Vanhan Rauman puutaloalueen säilyttämisestä vuonna 1981. Kaupunkia edusti gaalassa kaupunginjohtaja Kari Koski.

– On hieno mahdollisuus Raumalle saada olla mukana tällaisessa kulttuurigaalassa. On ilo huomata, että Rauman kaupungin ponnistelut Vanhan Rauman alueen säilyttämiseksi on huomattu valtakunnankin tasolla. Tärkeimmässä roolissa tässä työssä ovat luonnollisesti olleet ja ovat edelleen Vanhan Rauman sadat asukkaat ja liikeyritykset, totesi Koski.