Yhä useampi satakuntalainen kuntapäättäjä on somessa

Satakuntalaiset kuntapäättäjät ovat lisänneet sosiaalisen median käyttöään. Näin käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Vastaajista yli puolet, 58 prosenttia, käyttää jotakin sosiaalista mediaa (some) tehtäviensä hoitamiseen. Ylivertaisesti suosituin päättäjien some-väline on Facebook, jota käyttää 44 prosenttia satakuntalaisista kuntapäättäjistä. Määrä on yli tuplaantunut vuodesta 2013.

Surveypal-tutkimukseen vastasi viime vuoden lopulla 59 satakuntalaista kuntapäättäjää eli valtuutettua, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajaa ja kuntajohtajaa.hieman kriittisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kollegansa muualla maassa.