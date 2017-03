Yhtä mieltä Satakunnan turvallisuudesta

Rauma-salissa käytyyn kuntavaalipaneeliin osallistuivat Simo Heino (kok.), Matias Marttinen (kok.), Sari Seimelä (sd.), Kristiina Salonen (sd.), Laura Huhtasaari (ps.), Matti Pitkänen (kesk.), Timo Kalli (kesk.), Tomi Salonen (ps.) sekä Sauli Ahvenjärvi (kd.). Keskustelua käytiin muun muassa sote-uudistuksesta ja turvapaikanhakijoista. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Satakuntalaisehdokkaiden yhteispaneelin ensimmäiseksi puheenaiheeksi valikoitui sote-uudistus. Yhdeksästä ehdokkaasta suurin osa on sitä mieltä, että sote-uudistus on enemmän mahdollisuus kuin uhka.



– Uskon, että se on mahdollisuus joka tulee onnistumaan. Kaikki palvelut eivät voi siirtyä Poriin, vaan lähipalveluja pitää tuottaa siellä missä ihmiset ovat, totesi Sauli Ahvenjärvi (kd.).



Perussuomalaisten Tomi Salonen lisäsi, että sote-uudistus on nyt susi koska se on kesken, mutta harjoittelemalla päästäisiin kyllä hyvään lopputulokseen.



Myös Matti Pitkänen (kesk.) on samoilla linjoilla.

– Mikään muutosprosessi ei ole heti laakista valmis, vaan siinä tarvitaan yhteistyötä. Jos uudistusta ei nyt tehdä, niin milloin sitten.