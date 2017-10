Yksi ihminen menehtyi tuberkuloosiin Satakunnassa

Satakunnan keskussairaalaan otettiin puolitoista viikkoa sitten potilas, joka menehtyi viikko sitten maanantaina keuhkojen ja kurkunpään tuberkuloosiin. Henkilö hakeutui hoitoon myöhään eikä häntä enää voitu hoidolla parantaa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Porin kaupungin tuberkuloosin torjunnasta vastaavat henkilöt ovat yhteistyössä THL:n kanssa määritelleet ne henkilöt, jotka kutsutaan tutkimuksiin. Kaikille altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. THL hoitaa kansainväliset kontaktit.

Työtovereille on tänään klo 7 järjestetty tiedotustilaisuus Porin perusturvan puolesta ja annettu myös kirjallista informaatiota asiasta. Työpaikalla ja yhteisössä altistuneita on noin 60 henkilöä, asian tarkempi kartoitus on vielä kesken. Potilaan lähikontaktit on jo ohjattu tutkimuksiin.

Sairaalassa altistuneet potilaat (5 potilasta) kutsutaan infektiopoliklinikan arvioon kuluvan viikon aikana ja henkilökunta-altistukset (noin 15 henkilöä) hoitaa työterveyshuolto. Kaikille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tutkimukset ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset. Tavoitteena on katkaista tartunnan leviäminen ja tunnistaa nopeasti mahdolliset tapaukset.