Ylisenpään kylien elämää kuvattiin talteen – "Yhteishenki on täällä poikkeuksellinen"

Ohjaaja Ari Impola kuvaa talteen Jukka Läätin työtä. Euran puolella Hinnerjoella asuva Lääti on perustamassa Sukkalan kylään asepajaa vanhaan verstaaseen.

Kodiksamin, Sukkalan, Mäentaan ja Kuolimaan kylien asukkaat pääsevät valkokankaalle.

Elokuvan kuvauksissa asukkaat olivat pääosassa myös ideoinnissa ja käsikirjoittamisessa. Niinpä ”filmille”, eli videokameran muistikortille, päätyi kylien ikäihmisten muistelua, asukkaiden elämää ja lasten leikkejä.

Elokuva tuotetaan yhteistyössä Ylisenpään Kyläringin, Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen ja Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähankkeen kesken. Kylärinki järjesteli Kodiksamin koululle oivan tukikohdan kuvaushenkilöstölle.

– Yhteishenki on täällä poikkeuksellinen. Yksi hienoimpia paikkoja, missä olemme olleet kuvaamassa. Oma into ja heittäytyminen näkyy, ja ideoita on valtavasti, ohjaaja Ari Impola Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksesta sanoo.