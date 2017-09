Yrityskauppa-hanke jatkuu Satakunnassa

Satakunnan te-toimisto tukee jatkajien löytämistä toimiviin yrityksiin, joissa yrittäjä on aikeissa luopua yritystoiminnasta.

Yhdessä kohti yrityskauppaa -omistajanvaihdosvalmennus tarjoaa käytännön tukea yrityksen myyjille ja ostajille.

Vuonna 2016 käynnistynyt hanke saa jatkoa vuoteen 2018.

Tähän mennessä Satakunnassa on hankkeessa toteutettu neljä työpajaa, joihin on osallistunut 14 henkilö- ja 5 yritysasiakasta. Omistajanvaihdoksia on toteutunut kolme.

Omistajanvaihdosvalmennus käynnistyy Satakunnassa 6.11. ja haku päättyy 29.10.

Hankkeen keskeisiä toimijoita Satakunnan te-toimisto, Satakunnan ely-keskus, Satakunnan Yrittäjät, Finnvera ja Samk. Kouluttajana toimii Valmennusmajakka.

Pilottihanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan te-toimiston kanssa.